Das "Urgestein" geht von Bord

Bunt, voller Überraschungen und auch emotional, so verlief der letzte Arbeitstag von düb-Geschäftsführer Georg Bergmann an seiner langjährigen Wirkungsstätte. Mitarbeiter, Kollegen und Wegbegleiter hatten sich einiges einfallen lassen, um Bergmann würdig zu verabschieden.

So lief der letzte Arbeitstag von düb-Geschäftsführer Georg Bergmann

Durch ein Spalier aus Schwimmnudeln schritt Georg Bergmann an seinem letzten Arbeitstag ins düb.

Nein, leicht war der letzte Arbeitstag für Georg Bergmann, den zum 1. April ausscheidenden düb-Geschäftsführer, nicht. Musste er doch eine ganze Reihe von Überraschungen verkraften. Los ging es bereits am Morgen: Da holten ihn seine Mitarbeiter mit dem düb-Bus daheim in Recklinghausen ab.

Überraschung Nummer zwei folgte dann in der Eingangshalle des Bades: Ehefrau Mechthild Bergmann hatte sich ohne das Wissen ihres Mannes freigenommen und war mit dem Sohn Jan-Niklas gekommen, um bei der Verabschiedung dabei sein zu können.

Doch das Team, inklusive Nachfolger Burkhard Demes (der in den vergangenen Monaten bereits mit Bergmann zusammengearbeitet hat), hatte noch mehr Gäste eingeladen. So waren etliche Wegbegleiter aus Politik und Wirtschaft gekommen - womit Bergmann, der kürzlich seinen 65. Geburtstag feiern konnte, nicht gerechnet hatte.

Womit Georg Bergmann an seinem letzten Arbeitstag noch überrascht wurde, an wen er seine Dankesworte richtete und wie Bergmann seinen Ruhestand verbringen möchte, das ist in der Samstagsausgabe der DZ zu lesen.