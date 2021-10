Das Tauschfenster öffnet wieder

Aktion am einsA geht in die zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr wird das Quartiersbüro des Caritasverbandes erneut mit der Aktion Tauschfenster eine kontaktarme Tauschaktion für Spiele, Puzzle und Kinder- und Jugendbücher anbieten. Die Idee: Ausrangierte Spiele, Puzzle und Co. können im Rahmen einer Spende am einsA abgegeben werden.



In der darauf folgenden Woche findet die kostenfreie Ausgabe der Artikel statt. Abgabe, als auch Ausgabe erfolgen wie im vergangenen Jahr durch das Fenster, links neben dem einsA Haupteingang.



„Leider finden nach wie vor wenige Flohmärkte statt, sodass wir den kleinen und großen Bürgerinnen und Bürgern mit Beginn der dunklen Jahreszeit wieder die Gelegenheit geben möchten sich mit Spielen, Büchern und Puzzeln zu versorgen“, so die Quartiersmanagerin Leah König.



Das sind die Termine für Abgabe und Ausgabe



Angenommen werden die Spenden am 25. Oktober von 9 bis 12 Uhr sowie am 27. Oktober von 14 bis 16 Uhr. Die Ausgabe erfolgt dann am 2. November von 9 bis 12 Uhr und am 4. November von 14 bis 17 Uhr.



Leah König weist darauf hin, dass eine vorherige Spende keine Voraussetzung dafür ist, sich neue Bücher, Spiele oder Puzzle abzuholen. „Jeder soll die Gelegenheit haben, von diesem Angebot zu profitieren“, betont sie.



Spenden sollten gut erhalten sein



Die Organisatorin bittet allerdings darum, nur vollständige und gut erhaltene Spiele, Puzzle und Kinder- und Jugendbücher abzugeben. Eine Rückgabe der Artikel an die Spender erfolgt aus organisatorischen Gründen nicht.



Für Rückfragen und Anregungen, steht Leah König unter Tel. 0151/74231508 oder E-Mail L.Koenig@caritas-coesfeld.de bereit.