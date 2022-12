Christian Vogt lässt seinen Mercedes in der Garage stehen, Bürgermeister Carsten Hövekamp schenkt den Bürgerschützen gerne ein und Markus Terhart, Vorsitzender der Schützen Merfeld, heißt alle Könige an der Vogelstange willkommen: Das sind die Zitate des Jahres.

„Krieg ist immer eine Niederlage für die Menschheit.“ Künstler Ludger Hinse beim Dülmener Ostermarsch

„Wegfallende Flächen oder Parkmöglichkeiten stehen in keinem Verhältnis zu dem Leid der Menschen, die aus dem Kriegsgebiet kommen.“ Sozialdezernent Christoph Noelke wirbt um Verständnis, als es durch das Aufstellen von Wohncontainern am Hüttendyk zu Einschränkungen für Autofahrer kommt

„Am Ende ist es das Handwerk, das etwa moderne energieeffiziente Heizungsanlagen installiert. Was wir machen, ist so gesehen Monday-to-Friday for Future.“ Markus Enseling vom gleichnamigen Dülmener Haustechnik-Unternehmen wirbt für seine Branche

„In der Garage habe ich noch einen großen Mercedes stehen, seitdem die Preise so hoch sind, fahre ich aber nur noch den Smart hier.“ Christian Vogt mit Blick auf die hohen Spritpreise

„Das ist eines der ältesten Verfahren, das wir bei uns noch haben.“ Michael Labrenz, Sprecher Verwaltungsgericht Münster, zum Verfahren zur Allee an der Hülstener Straße - das läuft seit 2018, und auch 2022 gab es keinen Verhandlungstermin

„Das Maß ist überschritten. Dülmen ist nicht Athen, nicht Rom, nicht einmal Berlin.“ Ralf Schmidt (FDP) ärgerte sich im Hauptausschuss über die Ausweitung der archäologischen Ausgrabungen

„Ist es verwunderlich, dass man Skelette auf einem Friedhof findet?“ Willi Wessels (CDU) übte ebenfalls Kritik an der Ausweitung der archäologischen Ausgrabungen

„Für 150 Jahre habt ihr euch gut gehalten.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp eröffnete das Picknick-Konzert der Stadtkapelle Dülmen zu ihrem 150. Geburtstag

„Mama, wir feiern heute Schützenfest im Kindergarten. Ich werde der König.“ Und dieser Ankündigung beim Frühstückstisch ließ Ben beim Schützenfest in der Kita St. Josef dann auch Taten folgen

„Und wenn Du mit dem Rollator zur Vogelstange kommst. Egal, Hauptsache Du schießt.“ Markus Terhart, Vorsitzender der Schützen Merfeld, erklärte, dass beim Kaiserschießen alle noch lebenden Könige mitschießen können

„Der Drops ist gelutscht und ihr damit etwas spät.“ Das sagte Lotte Volkhardt (Grüne) zum FDP-Vorstoß, in einem Bürgerentscheid die Frage zu klären, ob der Campus gebaut werden soll

„Bürgermeister wird man nicht, um Ratssitzungen zu leiten. Bürgermeister wird man, um euch mal so richtig einen einschenken zu können.“ Carsten Hövekamp - der seine Ankündigung dann auch in die Tat umsetzte - beim Frühschoppen der Bürgerschützen

