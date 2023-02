Das sind die Zitate der Woche

„Das ist heute so voll hier wie im Bürgerbüro an einem Tag ohne Termine.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp launig nach einem Blick ins übervolle Rathaus-Foyer an Altweiber

„Wir sind von den Ergebnissen der Altkleidersammlung fast erschlagen worden und hatten eher mit einer geringeren Menge gerechnet.“ Ralf Alfschnieder, Kolpingsfamilie Dülmen

„Aus der Vorgeschichte haben alle Beteiligten gelernt - wir auch.“ Ulrich Helmich, Bau- und Umweltdezernent des Kreises Coesfeld, über das lange Deponie-Verfahren

„Das Spiel lief insgesamt sehr geschmeidig und unspektakulär.“ Frank Verbeet, Kapitän Jugend 70 Merfeld. Der TT-Landesligist hatte sich auf einen harten Kampf gegen Warendorf eingestellt, am Ende gab es ein 9:0.

„Meine Jungs haben heute ihre Abwehraktionen mehr gefeiert, als die eigenen Tore. Da geht mir das Herz auf.“ Manfred Wölpper, Trainer TSG Dülmen