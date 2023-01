Das sind die Zitate der Woche

„So viel Polizei hatte ich noch nicht im Büro.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp bei der Vorstellung des Bezirksbeamten Fritz Lange. Insgesamt saßen vier Beamte am Tisch

„Dass das heute ein besonderer Termin ist, sieht man am weißen Hemd.“ Kriminaldirektor Thomas Eder beim Antrittsbesuch des neuen Bezirksbeamten Fritz Lange

„Mein Name ist Werenbeck, ich bin Pressesprecher, mein Name ist Ueding ist bin der Wachleiter in Dülmen.“ Rolf Werenbeck-Ueding war in Doppelfunktion bei der Vorstellung des Bezirksbeamten Fritz Lange im Rathaus

„Jetzt strömen die ersten Generalisten auf den Arbeitsmarkt.“ Birgit Leuderalbert, Akademieleitung Carecampus, zum Abschluss der generalistischen Pflege-Ausbildung

„Das Bild ist nicht gestellt oder gar komponiert.“ Fotograf Jürgen Fromme hat den Abschied von Werner Feugmann dokumentiert - und so das Sportfoto des Jahres im Bereich „Amateure und Jugend“ geschossen

„Der Platz war erstaunlich gut zu bespielen. Nur die großgewachsenen Spieler hatten ein paar Standprobleme.“ Josef Ovelhey, Trainer SF Merfeld, war froh, dass das Testspiel bei der DJK Dülmen stattfinden konnte