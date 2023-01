Den Projektzirkus Proscho kostete ein Brand herbe Verluste, die Hochbauabteilung der Stadt legte sich für die Container an der Letterhausstraße ins Zeug und Daniela Marx-Elting trainierte hart für das 24-Stunden-Schwimmen: Das sind die Zitate der Woche.

„Kurz gesagt: Tausende Stunden Arbeit waren in Sekunden verbrannt.“ Lara Maatz vom Projektzirkus Proscho nach dem verheerenden Brand in der Nacht auf Montag

„Wenn man sich als Allergiker schützen möchte, muss man schon aus Dülmen wegziehen.“ Förster Thomas Rövekamp hat leider keine guten Nachrichten für Allergiker

„Unsere Hochbauabteilung hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die hier an der Letterhausstraße aufgestellten Container zu bekommen.“ André Siemes, Pressesprecher Stadt Dülmen

„Heute geht es ausschließlich darum, die Strafe in Höhe von 200 Euro für ein Nichtantreten zu vermeiden.“ Ralf Brameier, Kapitän TuS Hiltrup II, trat mit seinem TT-Team stark ersatzgeschwächt in Merfeld an

„Während andere auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken, bin ich trainieren gegangen.“ Daniela Marx-Elting hat sich intensiv auf das 24-Stunden-Schwimmen vorbereitet und viel Verzicht geübt.