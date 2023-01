Bei der Bäckerei Mensing landet nichts in der Restmülltonne, auf dem Feld wird Rivalität großgeschrieben und die Ladesäulen-Infrastruktur wird ausgebaut: Das sind die Zitate der Woche.

„Was den historischen Stadtrundgang per QR-Code betrifft, da wart ihr in Buldern etwas schneller als wir in der Innenstadt.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp

„Bei uns landet nichts in der Restmülltonne.“ Stephan Mensing, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei, mit Blick auf die Verwertungsmethoden der übergebliebenen Ware

„Die Stadt Dülmen arbeitet derzeit an einem Konzept zum Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur im Stadtgebiet.“ Stefanie Kannacher, Stadt Dülmen

„Wenn es auf das Feld geht, so wird Rivalität großgeschrieben.“ Markus Mohr, Trainer der Landesliga-Volleyballerinnen des TV Dülmen, freut sich auf das Derby in eigener Halle am Sonntag gegen Adler Buldern.

„Jeder, der dabei ist, kriegt 45 Minuten. Dann kann nachher keiner meckern.“ TSG-Trainer Manfred Wölpper über die Einsatzzeiten in den Testspielen