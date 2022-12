Das DRK darf in Hiddingsel den Dorfladen jederzeit plündern, die Landwirte nehmen es mit Messi auf, und Rorups Trainer kann der Stadtmeisterschaft am Zweiten Weihnachtstag viel abgewinnen: Das sind die Zitate der Woche.

„Meine Eltern zeigen mir manchmal einen Vogel, wegen dem, was ich alles mache.“ Fabio Hüttig, der neben seiner Ausbildung als Notfallsanitäter noch ehrenamtlich bei der freiwilligen Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz arbeitet

„Das ist schöner als das WM-Finale.“ Dirk Meinjohanns über die Lichterfahrt der Dülmener Landwirte, während parallel das WM-Endspiel lief

„Wir könnten den Dorfladen komplett ausplündern.“ Bulderns Rotkreuzleiter Dirk Hoffmann verrät, wo das Rote Kreuz im Notfall frische Lebensmittel bekommt

„Der Abbau geht ein bisschen rabiater. Wir müssen dann nur aufpassen, dass den Lichterketten und Sternen nichts passiert.“ Michael Döveling verrät, dass beim Abbauen des XXL-Weihnachtsbaumes in der Roruper Kirche eine Motorsäge eine große Rolle spielt

„Die Jungs sollen einfach mal Spaß an Fußball haben - ohne Druck. Und wieder die Kilos ablaufen, die jetzt an den Feiertagen drauf gekommen sind. Bewegung schadet ja nicht.“ Frank Stening, Trainer von Brukteria Rorup, zur Hallen-Stadtmeisterschaft am Zweiten Weihnachtstag