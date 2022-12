Klaus Fischer hält nicht viel von Neymar, der Bürgermeister freut sich über schnelles Arbeiten in Münster, und ein IHK-Vertreter verliert die Geduld: Das sind die Zitate der Woche.

Neymar am Boden und eine Überraschung aus Münster

„Bei allem Verständnis für archäologische Untersuchungen und Denkmalpflege - die Belastungsgrenze für Einzelhandel und Gastronomie in der Dülmener Innenstadt ist längst überschritten.“ Helmut Rüskamp, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses für den Kreis Coesfeld, übt scharfe Kritik an den Ausgrabungen in der Innenstadt

„Das Jahr 2022 war hervorragend. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn es mit einer Niederlage geendet hätte.“ Manfred Wölpper, Trainer TSG Dülmen, nach dem Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause

„Der Kindergarten ist gefühlt die zweite Familie für die Kinder.“ Pia Brockmann, angehende Erzieherin aus dem Spiekerhof-Kindergarten

„Mit der Genehmigung haben wir erst Anfang Januar gerechnet. Die Bezirksregierung war schneller als geplant.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp freute sich, dass Windenergieplan so schnell genehmigt worden ist

„Neymar ist ein Weichei und liegt nur am Boden. Brasilien musste raus. Gefühlt hatten die schon ihren sechsten WM-Titel auf der Hose kleben.“ Schalke-Legende Klaus Fischer analysiert bei seinem Besuch im Cinema Dülmen mal eben das WM-Viertelfinale

„Die Spiele unter dem neuen Coach waren bislang nicht schlecht. Wichtig ist, dass sie weiter mutig spielen.“ Und noch einmal Klaus Fischer, dieses Mal zur Lage auf Schalke