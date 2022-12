Der Dirigent nimmt sich den Trainer zum Vorbild, der Bürgermeister muss mit Kritik umgehen, und die Dülmener stehen so mancher Neuerung erst etwas skeptisch gegenüber: Das sind die Zitate der Woche.

„Heute ist nicht der zweite Advent, heute ist Totensonntag.“ TSG-Vorsitzender Gerd Wagner mit Blick auf die Ergebnisse der TSG-Mannschaften vom vergangenen Wochenende - alle hatten verloren

„Es ist wie mit einem Trainer im Sport, da muss auch frischer Wind kommen.“ So begründet Gustl Wessels seinen Abschied als Leiter der Stadtkapelle Dülmen

„Die Kritik am Bürgermeister ist in diesem Jahr zum Teil in die Haushaltsreden verlegt worden.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp über den Auftritt des Natz von Dülmen beim Rathausssingen, der krankheitsbedingt ausfiel

„Wenn der Letzte eingetroffen ist, können wir starten.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp eröffnete direkt nach Ankunft die Eröffnung des Fahrradparkhauses am Bahnhof

„Die Dülmener brauchen immer etwas, um sich an neue Dinge zu gewöhnen.“ Philipp Scholz (Stadt Dülmen) zu den vielen „wild“ geparkten Fahrrädern am Bahnhof, obwohl das Fahrradparkhaus aktuell sogar kostenlos genutzt werden kann

„Wir wollen drei Punkte, aber wir müssen nicht auf Platz eins überwintern. Wichtig ist, dass wir am letzten Spieltag ganz oben stehen.“ David Gründel, Trainer SV Vorwärts Hiddingsel, hat vor der Winterpause klare Prioritäten