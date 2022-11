Schützenvorsitzender Markus Terhart möchte die Könige beim Kaiserschießen auch noch mit Rollator antreten sehen, Julia Schattka vom Schlittenhundesportverein Münsterland sieht die Hunde vorm Rennen hüpfen wie Flummis und Handwerker machen so gesehen Monday-to-Friday for Future: Das sind die Zitate der Woche

„Und wenn Du mit dem Rollator zur Vogelstange kommst. Egal, hauptsache Du schießt.“ Markus Terhart, Vorsitzender der Schützen Merfeld, erklärte, dass beim Kaiserschießen alle noch lebenden Könige mitschießen können

„Kolping ohne Franz-Josef Weyer kenne ich gar nicht.“ Zitat von der Versammlung der Kolpingsfamilie Rorup, wo nach fast 50 Jahren im Vorstand Franz-Josef Weyer verabschiedet wurde

„Wenn die Hunde merken, dass es gleich losgeht, hüpfen sie vor Freude wie Flummis.“ Julia Schattka, Schriftführerin im Schlittenhundesportverein Münsterland, über die Rennen der Schlittenhunde

„Am Ende ist es das Handwerk, das etwa moderne energieeffiziente Heizungsanlagen installiert. Was wir machen, ist so gesehen Monday-to-Friday for Future.“ Markus Enseling vom gleichnamigen Dülmener Haustechnik-Unternehmen wirbt für seine Branche

„Jungs, wenn ihr nicht gewinnen wollt, müsst ihr mir das sagen. Nicht, dass ich der Letzte bin, der das erfährt.“ TSG-Trainer Manfred Wölpper zu seinen Spielern in der Halbzeit der Partie gegen Neuenkirchen - die am Ende trotzdem noch 2:0 gewonnen wurde