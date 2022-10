Das sind die Zitate der Woche

„Nachdem uns das große ‚C‘ in den vergangenen Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, soll Carmela de Feo nun endlich in ihre Rolle als „La Signora“ schlüpfen.“ So warb Franka Budde vom Vorstand des Roruper Heimatvereins für den neuen Termin der Kabarettveranstaltung, die nun am 25. Februar stattfinden soll

„Wir hatten eine schöne dritte Halbzeit geplant, allerdings vorher vergessen zu gewinnen.“ Frank Verbeet, Kapitän des TT-Landesligisten Jugend 70 Merfeld, hat auch nach der ersten Niederlage den Humor nicht verloren

„Mit Dr. Hans Lemmen verliert unsere Stadt einen Menschen, der sich wie kaum ein anderer für Dülmen eingesetzt hat.“ So würdigt Bürgermeister Carsten Hövekamp den in dieser Woche verstorbenen, früheren Stadtdirektor Dr. Hans Lemmen

„Auf den Plätzen unserer 28 Jungen- und zwei Mädchenmannschaften wird Deutsch gesprochen - das ist bei 25 Nationalitäten für die Integration eine Grundvoraussetzung.“ Jörg Westendorf, Präsident von Fortuna Köln, in der Talkrunde „Lisa trifft“

„Die Westfalen halten, was die Rheinländer versprechen.“ Preußen-Präsident Christoph Strässer

„Der Westfale schunkelt innerlich.“ Erwiderung von Jörg Westendorf

„Ich habe nach der Parkinson-Diagnose den Fehler gemacht, zu googeln.“ Kathrin Wersing von PinPongParkinson, ebenfalls bei „Lisa trifft“