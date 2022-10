Ralf Kuhlmann kündigt einen bunten Musikmix für das Oktoberfest an, Kita-Leiter Bernhard Schreiber nutzt mit den Kindern nun auch die Spielgeräte auf dem Marktplatz und Adler-II-Coach Wasem Alakoud findet klare Worte: Das sind die Zitate der Woche.

„Die Besucher dürfen sich auf typisch bayerische Musik freuen, dazu auf Schlager und Rock.“ Ralf Kuhlmann kündigt einen bunten Musikmix für das Oktoberfest am Samstag an

„Die Spielgeräte auf dem Marktplatz sind eine gute Ergänzung zu unserem Angebot; unser Außengelände ist ja nicht so groß.“ Kita-Leiter Bernhard Schreiber plant Markt-Ausflüge

„Die erste Halbzeit war die schlimmste der Saison.“ Adler-II-Coach Wasem Alakoud nach dem 1:4 gegen den SuS Hochmoor

"Hölle geht ins Tor." Josef Ovelhey, Trainer SF Merfeld, muss nach der Roten Karte für Dominik Brocks umstellen. Er vertraut auf Christian "Hölle" Hölscher.

„Bei mir flattert eine Absage nach der anderen rein: Geburtstage, Hochzeiten, Urlaub. Man glaubt gar nicht, was in so einem Dorf los ist.“ Reinhard Bruns, Trainer SF Merfeld II