Das sind die Zitate der Woche

Musik, Blaulichttag oder Fußballspiele. Die vergangene Woche brachte wieder zahlreiche Veranstaltungen mit sich. Und so zahlreiche Ansprechpartner für die DZ. Einige davon schafften es in die Zitate der Woche.

„Paul Gulda ist in der Klavierszene bekannt wie Jimi Hendrix in der Rockmusik.“ Uli Bär, Intendant des Festivals Celloherbst am Hellweg, über den Pianisten, der im Haus der Klaviere gastierte

„So ein Spiel verliert man nur im Abstiegskampf. Das fühlt sich gerade alles total brutal an.“ Ahmed Ibrahim, Trainer DJK Rödder, nach der 3:4-Niederlage im Kellerduell bei GW Hausdülmen

„Wir wollen den Leuten zeigen, wie unsere Arbeit funktioniert und warum sie wichtig ist.“ Michael Görshop, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Dülmen, zum Blaulichttag

„Die Preise bleiben also gleich, der Komfort und die Abstellmöglichkeiten im neuen Fahrradparkhaus werden aber steigen.“ Stadtsprecher Andre Siemes zum Fahrradparkhaus

„Ich bin geerdet.“ Nach den Erfolgen mit den Bezirksliga-Fußballern der SF Merfeld will Trainer Josef Ovelhey nicht abheben, den Jungs aber auch die Spielfreude nicht nehmen. Online: Jeweils Samstag, irgendwann zwischen 13 und 15 Uhr