Das sind die Zitate der Woche

Um viele Zahlen ging es in der vergangenen Woche. Seien Jahreszahlen oder Laufzeiten. Einige davon schafften es in die Zitate der Woche.

„Essen auf Rädern gibt es hier schon länger, als die Caritas professionell Pflege macht.“ Christian Germing, Vorstand des Caritasverbandes, bei der Feier zu 50 Jahre „Essen auf Rädern“

„Wir hatten in der Spitze 80 Essen im Auto.“ Josef Geiping erinnerte sich an die Anfänge von „Essen auf Rädern“ in Dülmen

„Bei mir kitzelt die Fahne in den Haaren.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp war gegenüber Ferdinand Hempelmann im Größen-Nachteil

„Aus Respekt vor dem Gegner muss ich sagen: Ein 7:1 reicht auch.“ Thomas Langen, Trainer der Fußball-Frauen von GW Hausdülmen, sah viele vergebene Chancen seiner Damen im Spiel beim ASV Ellewick

„3:95 Stunden. Hauptsache unter vier Stunden geblieben.“ Hubert Eiersbrock aus Buldern rechnete sich seine Leistung beim Berlin-Marathon von 4:35 Stunden scherzhaft schön.