In der Apotheke ist Genauigkeit gefragt, die Kolpingsfamilie muss dringend etwas ausprobieren, und die Stadt setzt ganz klare Prioritäten: Das sind die Zitate der Woche.

„Das ist ein echtes Handwerk und nicht nur eine Salbe, die wir mal eben herstellen.“ Andrea Welchert von der Markt-Apotheke über die Herstellung von Medikamenten

„Wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um die wohl etwas veränderten Abläufe im Wagen bestmöglich zu strukturieren. Beim Bürgertreff und Weihnachtsmarkt können wir nämlich nicht mehr rumprobieren.“ Ralf Alfschnieder von der Kolpingsfamilie verrät, warum die Reibekuchen-Aktion mit dem neuen Verkaufswagen am 24. September bei der Bäckerei Böckmann so wichtig ist

„Das Kapitel Marathon ist für mich hiermit beendet.“ Susanne Freckmann will weiter beim Münster Marathon laufen, aber nicht mehr über die kompletten 42,195 Kilometer

„Um es klar zu sagen: Ohne die Wohncontainer müssten wir in Kürze wohl Sporthallen belegen, was wir auf jeden Fall vermeiden möchten.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp mit Blick auf die schwierige Unterbringung von Flüchtlingen in Dülmen

„Im Training konnte ich endlich mal wieder unseren Topspieler Raphael Schwaag bezwingen. Das passiert nicht gerade oft.“ Frank Verbeet von Jugend 70 Merfeld ist auch im Training hoch motiviert

„Noah wirft sich mit Todesverachtung in die Zweikämpfe. Ich mag das, aber manchmal muss er noch lernen, wann er wegbleiben muss.“ Manfred Wölpper, Trainer TSG Dülmen, über seinen Stürmer Noah Ivanovic