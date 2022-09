Das sind die Zitate der Woche

„In der Garage habe ich noch einen großen Mercedes stehen, seitdem die Preise so hoch sind, fahre ich aber nur noch den Smart hier.“ Christian Vogt mit Blick auf die hohen Spritpreise

„Es wird so viel weggeworfen, was eigentlich nicht sein muss, und so viel kann auch das Personal nicht futtern.“ Sandra Arquio, Leiterin des H und S Hotels Wildpferd über die Reste des Frühstücksbuffets, die sie auf der App To good to go anbietet

„Die Jungs haben gelernt, dass man ein Spiel auch in der zweiten Halbzeit entscheiden kann.“ Rorups Trainer Frank Stening sieht seine Mannschaft Schritt für Schritt auf dem richtigen Weg

„Wir müssen alles vergessen was war. Ab Sonntag beginnt eine neue Saison.“ Adler-II-Trainer Wasem Alakoud ruft nach drei Niederlagen und 0:17-Toren einen Neustart für seine Mannschaft aus