Bürgermeister Carsten Hövekamp schenkte den Bürgerschützen mit Vergnügen ein, die Handwerker schauten beim Neubau des Fröbel-Kindergartens etwas verdutzt und Alexander Vogt hat eine ganz eigene Theorie zu den Ausgrabungen in der Innenstadt: Das sind die Zitate der Woche.

„Die Handwerker sprachen beim Bau immer von einer Schule.“ Architekt Richard Dammann in Bezug auf die ungewöhnliche Größe von 1300 Quadratmetern beim Neubau des Fröbel-Familienzentrums

„Schön, dass du weißt, wo du das Geld nachschmeißen musst, damit es wieder Strom gibt.“ Carsten Hövekamp zu Jungschützenkönig Sascha Kreuznacht, der beim Frühschoppen der Bürgerschützen einen kurzen Stromausfall behob

„Bürgermeister wird man nicht, um Ratssitzungen zu leiten. Bürgermeister wird man, um euch mal so richtig einen einschenken zu können.“ Und noch einmal Carsten Hövekamp - der seine Ankündigung dann auch in die Tat umsetzte.

„Versuchen hier in Krisenzeiten / Die Stadtwerke mit Hinterlist / Unter dem Deckmantel Geschichte / Zu schau’n ob Fracking möglich ist?“ Alexander Vogt präsentiere in seiner Rede eine ganz eigene Theorie zu den Ausgrabungen in der Innenstadt

„Wie der Natz so ist, führt er den Offizier auf die Bühne.“ Florian Kübber zum Natz-Auftritt, bei dem Offizier Gunther Schlingemann seiner Aufgabe, die Redner zur Bühne zu geleiten, nicht wirklich nachkam

„Ich muss mich jetzt selbst schützen, denn sonst sage ich vielleicht etwas, was ich später bereue.“ TSG-Trainer Manfred Wölpper war nach dem 2:5 sichtlich angefressen