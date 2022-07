Beim Sommertheater will das Publikum anscheinendschnell nach Hause, die Fußballer dürfen auf die Waage, und ein historisches Ferienlager: Das sind die Zitate der Woche.

„Liebe Leute, jetzt hört doch auf. Die ersten sind schon aufgestanden - die wollen nach Hause.“ Michl Thorbecke vom N.N. Theater hat die stehenden Ovationen nach der Aufführung beim Dülmener Sommer wohl leicht anders verstanden

„Wir sagen bei den Proben immer: Denkt an Dülmen - da sind so viele Leute.“ Irene Schwarz vom N.N. Theater über die besondere Beziehung des Ensembles zu „ihrem“ Dülmen

„Dülmen ist eine sehr schöne Stadt. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel hier hier getan wird, um die Erinnerung wach zu halten.“ Karin Halevy-Tobias, Tochter von Margot Cahn, die mit ihrer Familie vor den Nazis geflohen war und deren Kinder jetzt Dülmen besuchten

„Es war ein historisches Lager. Ich fahre seit 44 Jahren mit - und zum ersten Mal stand ein Lager kurz vorm Abbruch.“ Pfarrer Peter Zarmann über das Ferienlager der evangelischen Gemeinde in Seeste, bei dem Corona zuschlug

„Die Waage lügt einfach auch nicht. Aber niemand meiner Spieler hat in der Pause geschlampt.“ TSG-Trainer Manfred Wölpper lobt den Fitness-Zustand seiner Spieler und konnte ihnen so einige Laufeinheiten zum Einstieg in die Saisonvorbereitung ersparen

„Wir betreuen mit 13 Gärtnern insgesamt 72 Hektar Parkfläche. Im Frühjahr haben wir allein 7500 Begonien gepflanzt.“ Es sind eindrucksvolle Zahlen, die Schlossgärtnerin Carolin Lukas vom Schloss Nordkirchen da aufzählt