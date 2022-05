Jörk Potthoff will nur ein echtes Mofa, Lioba Autermann ist die erste weibliche Wildpferdefängerin, und Josef Ovelhey erwartet nicht alle seine Spieler in Topform: Das sind die Zitate der Woche.

„Wir haben das 21. Jahrhundert. Da ist es vielleicht mal Zeit, auch eine Frau mitlaufen zu lassen.“ Försterin Friederike Rövekamp mit Blick auf Lioba Autermann, die erste Frau als Fängerin beim Wildpferdefang

„Es muss schon ein echtes Mofa sein und nicht so ein moderner Plastikmist.“ So beschreibt Jörk Potthoff die Voraussetzung zur Teilnahme an der Tour des Buggy & Käfer Clubs Dülmen in die Niederlande

„In der Schlussphase haben wir hinten die Einer-Kette eingeführt.“ Hiddingsels Trainer Lars Müller warf alles nach vorne und wurde mit dem 1:0 in der 94. Minute belohnt

„Wir werden sicher einige Spieler in einer anderen körperlichen Verfassung haben.“ Josef Ovelhey, Trainer SF Merfeld, vor dem Spiel in Kirchhellen am Schützenfest-Sonntag