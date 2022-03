Das sind die Zitate der Woche

„Im christlich geprägten Münsterland ist der Gedanke von Nächstenliebe noch sehr präsent.“ Pfarrer Ferdinand Hempelmann zur großen Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen

„Natürlich sollte man sehen, dass Jugendliche diese Kerzen gestaltet haben. Das aber mit einem hohen Anspruch.“ Kunstlehrer Frank Heinemann von der Marienschule über die Osterkerzen-Aktion in seinem Kunstkurs in der siebten Jahrgangsstufe

„Als Spieler gibt es nichts Schöneres: Spiele mittwochs und sonntags und dazu kein Training.“ Trainer Benedikt Greßkämper steht mit SF Merfeld II nach zahlreichen Spielausfällen vor drei englischen Wochen

„Dass noch nicht alles so reibungslos funktionierte, zeigte sich dann abends, als bei einer großen Eröffnungsparty mit Live-Musik die Sicherungen rausflogen und niemand so genau wusste, wo der Sicherungskasten war.“ Der frühere Jugendtreff-Leiter Karl Lenz erinnert sich an die Anfänge der Neuen Spinnerei, die jetzt 20 Jahre alt wird

„Wir wollten kein Stück Papier, das dann einfach zu den Akten gelegt wird.“ CBG-Schülersprecher Tim Felske über die Schul-Sozialcharta des Gymnasiums.