Dülmen

Natalia will in der Ukraine nicht leben wie in einer russischen Diktatur, Klaus Göckener bedankt sich für das Engagement der Dülmener und Adler-Vorsitzender Andreas Albring hofft, dass der Neubau die steigenden Energiekosten abfängt: Das sind die Zitate der Woche.

Von Tatjana Thüner