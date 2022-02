Das sind die Zitate der Woche

Von engen Zeitplänen und nicht so planmäßigen Bauprojekten

„Plan - das ist ein gutes Stichwort.“ Werner Misch, Lehrer der Hermann-Leeser-Schule, der eineinhalb Wochen Zeit für den Imagefilm der Schule hatte und dementsprechend wenig planen konnte

„Es gibt gerade ein Bauprojekt, das nicht so planmäßig läuft. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp hatte wohl den Bahnhof im Kopf, als er sich beim Zeitplan zum Bau des Schulzentrums nicht festlegen wollte

„Ich habe die Mikroanlage am Sonntag in meinem Wohnzimmer ausprobiert. Die Nachbarn haben sich gefreut.“ Florian Kübber bei der Demo am Montag zur neuen Mikrofonanlage, die erstmals zum Einsatz kam - und dann gleich zu Beginn kurz streikte

„Es lag am Wind.“ Joshua Bauckloh, Trainer von Adler Buldern II, mit einem nicht ganz ernst gemeinten Grund, warum sein Team nach 4:1-Führung noch 4:5 verlor

„Das passt ja perfekt zu unserem kleinen, gallischen Dorf.“ Bei der Abstimmung zum Amateurtor des Jahres will Hiddingsel mal wieder groß rauskommen, versichert Louis Feldbrügge - denn schließlich ist Marius Cleve der einzige Kreisklassen-C-Kicker unter den Nominierten

„Ich zucke schon jedes Mal zusammen, wenn einer meiner Jungs anruft.“ TSG-Coach Manfred Wölpper hofft auf keine weiteren Hiobsbotschaften vor dem Derby gegen Merfeld