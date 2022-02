Vorwärts Hiddingsel beweist sein Können bei Abstimmungen, beim Förderverein der TSG Dülmen hat sich das Warten ausgezahlt, und Ernsting‘s family schätzt den Standort in Dülmen: Das sind die Zitate der Woche.

„Das ist unsere Stammregion. Wir haben hier sehr loyale Kundinnen, die teilweise schon in der zweiten oder dritten Generation kommen.“ Kein Wunder, dass sich Unternehmenssprecher Marcello Concilio von Ernsting‘s family so äußert - Dülmen und Lette liegen ja schließlich nicht weit auseinander

„Das Angstwort „Tofu“ hat seinen Schrecken verloren.“ Monica Soto Löwenthal-Galle, nachdem sie an einem Lebensstilprogramm in Billlerbeck teilnahm und sich dort unter anderem mit der gesunden Ernährung beschäftigte



„Die Coronaleugner und Impfgegner denken, sie leben in den Corona-Zeiten in einer Diktatur. Sie wissen gar nicht, wie sich eine echte Diktatur anfühlt.“ Der ehemalige DDR-Bürger und Stasi-Häftling Jürgen Krahn hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Menschen aufzuklären



„Es bleibt mit nur noch das zu sagen, was Florian vergessen hat.“ So leitete Heiner Kiekebusch, mit Blick auf seinen Vorredner Florian Kübber, bei der Demo am Montagabend seine Ansprache ein

„Unsere Geduld hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.“ Frank Jasper, Förderverein der TSG Dülmen, zur Einigung mit der Firma Polytan

„Abstimmungen können wir in Hiddingsel.“ Marius Cleve, Spieler des Fußball-C-Ligisten Vorwärts Hiddingsel, hat es mit seinem Treffer gegen Lette II unter die besten acht Amateur-Tore des Jahres geschafft