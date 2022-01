Gegen Hollywood kommt keiner an, die Brukteria-Spieler müssen auch ohne Ball klarkommen, und im Kreis gibt es mehr als nur einen Exoten: Das sind die Zitate der Woche.

„Babelsberg oder die Bavaria Filmstudios sind Killefit dagegen.“ Marlen Grote, zweite Vorsitzende der Tanzsportfreunde, war bei den „Spencer“-Dreharbeiten am Clubheim dabei



„Auch im Kreis Coesfeld gibt es alles, was es auf der Welt gibt.“ Klaus Dahms ist beim Kreis Coesfeld unter anderem zuständig für exotische Tiere - und die werden auch hier gehalten



„Wenn die Schlangen vor den Impfzentren sich wieder häufen und es uns bis dahin möglich ist, werden wir mit ins Impfen einsteigen.“ Das kündigt Jutta Reher-Weschmann, Inhaberin der Bären-Apotheke, an



„Wenn jetzt einer den Ball haben will, schieß ich ihn weg. Dann können die Jungs zeigen, was sie in Sachen Schnelligkeit gelernt haben.“ Frank Stening, Trainer Brukteria Rorup, der mit seinen Fußballern elf Trainingsstunden ohne Ball hinter sich hat



„Man konnte gut sehen, wer meiner Empfehlung von ein paar Laufeinheiten gefolgt ist.“ Lars Müller, Trainer von Vorwärts Hiddingsel, zu den Erkenntnissen aus dem Testspiel in Bösensell



„Wir sind übereingekommen, dass die Mannschaft noch einmal einen Kick braucht.“ Christoph Terlau, Sportlicher Leiter Vorwärts Hiddingsel, zum am Freitag verkündeten Abgang von Trainer Lars Müller im Sommer