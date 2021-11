Das sind die Zitate der Woche

„Elisabeth Küper formulierte aus ihrem christlichen Bewusstsein heraus sozialpolitische Ziele und trat mit eigenständigem Statement auf.“

Justin Maasmann über eine ungewöhnliche Merfelderin





„Wir hatten keine eigene Kabine. Ich habe meinen Jungs gesagt: Hier möchte ich nie wieder hin.“

Manfred Wölpper, Trainer TSG Dülmen, wurde durch die äußeren Umstände in Rentfort besonders motiviert





„Wir versuchen immer, Schüler in die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag einzubeziehen, das ist ein fester Bestandteil der Feier.“

Stefan Schmidt zur Landesfeier, die 2022 in Dülmen ist





„Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und müssen weiter für Vorwärts Hiddingsel abstimmen.“

Louis Feldbrügge und Vorwärts Hiddingsel stehen beim Gewinnspiel für ein Meisterschaftsspiel in der Arena

auf Schalke ganz vorne und somit dicht vor dem Ziel





„Die Zuschauer werden luftiger platziert als sonst, aber ganz klassisch in der Reihe. Und es sind weniger Besucher als sonst.“

Klaus Menning über die Figurentheatertage 2021





„Wir haben als Mannschaft nicht stattgefunden. Ich nehme mich da als Trainer ausdrücklich nicht aus.“

Rainer Schmitz, Trainer Adler Buldern, sah

eine schwache Leistung seiner Fußball-Frauen





„Ich bedauere sehr, dass Schule und Vereine durch die Schließung kurzfristig improvisieren müssen und stark belastet werden. “

Bürgermeister Hövekamp zur Sperrung der CBG-Halle





„Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt. Jetzt können wir uns am Wochenende zurücklehnen und beobachten, was die Konkurrenz macht.“

Lars Müller, Trainer Vorwärts Hiddingsel, nach

dem 2:0 im vorgezogenen Meisterschaftsspiel





Die Lust weiterzumachen in Heilig Kreuz und Rödder ist ungebrochen. Es sind auch einzelne Chorprojekte denkbar.“

Bernd Weimann hat nur die Chorleitung abgegeben





„8802 Stimmen - dabei hat Hiddingsel nur 1900 Einwohner. Wie geil ist das denn bitte? Und Dülmen schlägt Münster. Herrlich. Danke an alle.“

Louis Feldbrügge, Vorwärts Hiddingsel, freut sich auf das Spiel der Wido-Kicker auf Schalke