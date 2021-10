Ein Bürgermeister freut sich schon jetzt auf die Eisbahn, ein Fußballtrainer weiß, an welchem Wochentag das Wetter am besten ist, und ein zweiter Coach würde am liebsten die erste Spielminute schnell hinter sich bringen. Das sind die Zitate der Woche.

„Die Arbeiten am Marktplatz liegen gut im Zeitplan, sodass im November der Dülmener Winter mit seiner Eisbahn den Platz erobern wird.“

Bürgermeister Carsten Hövekamp in seiner Haushaltsrede



„Normalerweise sagen uns die Leute: Lassen Sie uns gut aussehen.“

Harald Wehmeyer von der Agentur Wehmeyer und Team, die einen Film über das Anna-Katharinenstift produziert hat



„So lange mussten wir wohl noch nie auf eine Siegerehrung warten.“

Christoph Richter vom PerFlu Orchester berichtet, dass die Ergebnisse des Wettbewerbes des Deutschen Musikrates, für den die Dülmener kürzlich vor laufender Kamera auftraten, wohl erst im November feststehen



„Ein bisschen Regen macht uns nichts. Das ist eben einfach nordisch - wie wir.“

So gelassen kommentierte einer der Wikinger, die zuletzt am Silbersee lagerten, das doch etwas nasse Wetter



„Am Freitag ist einfach das Wetter besser.“

Merfelds Trainer Josef Ovelhey, warum die Merfelder schon am Freitagabend spielen.



„Es wäre gut, wenn wir nicht wieder in der ersten Minute hinten liegen.“

DJK-Trainer Marco Habicht vor dem Derby gegen Brukteria Rorup