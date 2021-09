Woher nur sollen all die Konrektoren kommen, die Wolldecken haben hoffentlich ausgedient, und im Schulausschuss bleibt kein Fehler unbemerkt: Das sind die Zitate der Woche.

„Die werden dann gebacken, oder wie ist der Plan?“ Hausdülmens Schulleiterin Maria Maas sieht schon jetzt großen Personalmangel bei Rektoren und Konrektoren - auch ohne die zusätzlichen Konrektor-Stellen, die das Land auch an kleineren Schulen einrichten will



„Wir wollen sicher alle einen weiteren Winter verhindern, in dem die Kinder mit Wolldecken über dem Tornister zur Schule gehen müssen.“ Lotte Volkhardt (Grüne) hofft sehr, dass in diesem Winter in Klassen kein Dauerlüften mehr ansteht - dabei helfen sollen unter anderem Luftfilter



„Es gibt keine Förderung für alles.“ Noch einmal Luftfilter: Bürgermeister Carsten Hövekamp betont, dass die aufgelegten Förderprogramme längst nicht bei allen Anschaffungen greifen



„Da heute so viele Lehrer da sind, würde ich gerne eine Korrektur machen. Bestimmt gibt es nämlich einen, der aufgepasst hat, dass in der Vorlage ein S zu viel stand.“ Bürgermeister Carsten Hövekamp räumte im (gut besuchten) Schulausschuss einen Rechtschreibfehler in einem Beschlussentwurf ein



„Wir spielen nun mal nur Kreisliga A. Da sind andere Tugenden gefragt. Schönspielerei wird da manches Mal bestraft.“ Alexander Möllers, Trainer Adler Buldern, über den Unterschied zwischen Kreis- und Bundesliga



„Wenn ich nicht Trainer wäre, hätte ich mich geärgert, wenn ich mir so ein Spiel hätte ansehen müssen.“ Lukas Bredeck, Trainer Adler Buldern II, war mit dem Spiel seiner Elf am vergangenen Wochenende nicht wirklich zufrieden