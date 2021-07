Das sind die Zitate der Woche

„Wir werden nicht fusionieren.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Willi Wessels lobt zwar die gute Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Grünen beim Leitantrag zu Erneuerbaren Energien - zu weit gehen will er aber nicht



„Zu jeder Vorstellung des Sommertheaters komme ich nicht, sonst wäre es ja wie immer“. „Mister Sommertheater" Achim Portmann genießt seinen Ruhestand, der ihn hin und wieder auch nach Dülmen führt

„Ich hoffe, dass Sie in Dülmen irgendwann mal fertig sind.“ NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach war diese Woche mal wieder in Dülmen, um Förderbescheide zu übergeben

„Wir schlafen auf Pappbetten.“ 400-Meter-Läufer Manuel Sanders berichtet von den ersten Eindrücken im Olympischen Dorf

„Seit sich Tim um die Hiddingseler Internetpräsenz kümmert, sind wir besser digital unterwegs als manche Bundesbehörde in der Coronazeit.“ So munkelt man in Hiddingsel über den kürzlich ausgezeichneten Tim Marquardt



„Wir haben Sicherheitswesten und Schwimmnudeln dabei, aber keine Schwimmwesten.“ So begründete Werner Schwering vom ADFC Dülmen den verkürzten Fahrradkorso am Dienstagabend - schließlich regnete es da gerade wie aus Kübeln



„Das war kein Augenschmaus, sondern ein Augengraus.“ Manuel Töns aus dem Trainerteam des SV Brukteria Rorup war mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Testspiel gegen Stadtlohn II nicht besonders zufrieden