Bürgermeister Carsten Hövekamp sprach seinen großen Dank an die Helfer, die in die Katastrophen-Gebiete aufbrachen, ein verwunderter Zimmerer und eine zweite Halbzeit, die schlechter kaum sein konnte: Das sind die Zitate der Woche.

„Carsten ist heiser.“

Per Lautsprecherwagen machte die Feuerwehr auf das Impfmobil aufmerksam. Dabei erklang die Stimme von Bürgermeister Carsten Hövekamp - vom Band



„Mein größter Dank und Respekt gilt allen, die mutig, entschlossen und selbstlos direkt in das Krisengebiet gefahren sind.“

Bürgermeister Carsten Hövekamp bedankt sich bei den Helfern, die ins Hochwasser-Gebiet aufgebrochen sind



„Wo habt ihr das alles gelernt?!“

DZ-Gewinnerin Lena Mensmann (8) ist begeistert und faszniert, was die ausgebildeten jungen Artisten alles beherrschen



„Der Zimmerer war etwas überrascht, dass er das Holz für den Dachstuhl nicht wie sonst im Sauerland, sondern in Österreich bestellen musste.“

Birgit Wrocklage zu Lieferengpässen bei Holz



„Unsere zweite Halbzeit war so schlecht, das kann ich gar nicht in Worte fassen.“

Ahmed Ibrahim, Trainer DJK Rödder, sah eine sehr schwache Leistung seiner Mannschaft gegen Hochmoor



„Früher haben sich Vereine kurz vor dem Ruin zusammengeschlossen. Heute machen sie es, wenn es ihnen gut geht.“

Markus Stevermüer, zweiter Vorsitzender DJK Dülmen