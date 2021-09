Das sind die sechs Dülmener Klimapaten

Beim Markt der nachhaltigen Möglichkeiten am Samstag am einsA stellten Bürgermeister Carsten Hövekamp und das Klimaschutz-Team der Verwaltung die sechs Frauen und Männer vor: Janett Schneider, Linda Schwaning, Judith Töns, Beatrix Schulte Wien, Jürgen Steinberg und Ludger Mensmann. Eine Jury, unter anderem mit Vertretern von Stadt und Politik, hatte die Klimapaten im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt.

„Ich danke unseren Klimapatinnen und -paten dafür, dass sie mit ihrem persönlichen Engagement für den Klimaschutz eintreten und darüber hinaus so mutig sind, als gutes Beispiel für andere voranzugehen“, betonte Carsten Hövekamp. „Jeder noch so kleine Beitrag zählt, damit wir unser großes Ziel, in Dülmen bis spätestens 2035 klimaneutral zu werden, erreichen können.“



Neben den Maßnahmen und Entscheidungen, die Politik, Verwaltung und Wirtschaft treffen könnten, komme es auf das persönliche Verhalten jedes und jeder Einzelnen an, so der Bürgermeister.

Plakate mit den Paten gestaltet



"2035 beginnt jetzt“ lautet daher der Titel Kampagne. Auf klimaneutral gedruckten Plakaten in unterschiedlichen Größen sind die Klimapatinnen und -paten daher in den kommenden Wochen an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt und den Ortsteilen zu sehen.

So zum Beispiel in den Fenstern des einsA und des ehemaligen Ladenlokals von Schuheck Reinermann am Königsplatz, in Verwaltungsgebäuden sowie Filialen der VR-Bank Westmünsterland und der Sparkasse Westmünsterland. In digitaler Form sind sie zudem in den Sozialen Medien präsent.



"Jeder kann seinen Beitrag leisten"

Profifotograf Sven Marquardt aus Hiddingsel, der ebenfalls zur Jury gehörte, hat die Paten für die Plakate in Szene gesetzt, die von Grafikerin Imke Hoinka-Nölting gestaltet wurden.

Klimaschutzmanagerin Carolin Dietrich von der Stadt Dülmen freut sich über die bunt gemischte Gruppe: „Unsere Klimapatinnen und -paten machen deutlich, dass wirklich jeder auf unterschiedliche Weise seinen Beitrag leisten kann - sowohl ganz privat als auch im beruflichen Umfeld.“



Das sind die Dülmener Klimapatinnen und -paten:



Janett Schneider (29)

Als Pfadfinderin hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, schon Kinder für den Natur- und Klimaschutz zu begeistern. Sie hat an der Jugendbildungsstätte Baustelle einen reichhaltigen Bio-Naschgarten angelegt. „Mir selbst und anderen bewusst zu machen, wie einfach und nützlich ökofaire Nachhaltigkeit sein kann, macht Spaß“, sagt Janett Schneider. „Wer Zeit in der Natur unterwegs ist, lernt sie zu lieben und zu schützen.“



Linda Schwaning (33)

„Auch als Familie geht es ohne Auto“, sagt Linda Schwaning. Sie und ihr Mann Philipp verzichten bewusst auf ein eigenes Auto und sind im Alltag mit einem ihrer Fahrräder oder mit der Bahn unterwegs. Ihre beiden Kinder chauffieren sie am liebsten in ihrem Lasten-E-Bike, mit dem sie in diesem Jahr sogar in den Urlaub gefahren sind. Lebensmittel kauft die Familie am liebsten saisonal auf Höfen rund um Dülmen.



Judith Töns (43)

Sie verbringt mit ihren Kindern viel Zeit im eigenen Garten, einem Paradies für Vögel, Eichhörnchen und Insekten, in dem auch leckeres Obst und Gemüse für den Eigenbedarf wächst. „Klimaschutz sollte Alltag sein“, sagt Judith Töns und hat deshalb angefangen, viele kleine „Klimabaustellen“ im Familienleben zu beseitigen.



Beatrix Schulte Wien (69)

Die Gründerin des Deutschen Instituts für Pferdeosteopathie und ihr Team auf dem Hof Thier zum Berge legen großen Wert auf ressourcen- und klimaschonendes Verhalten: PV-Anlagen auf den Dächern und LED-Leuchtmittel sind selbstverständlich, Mülltrennung und -vermeidung werden großgeschrieben. „Tierwohl und Klimaschutz gehören zusammen - beides liegt in unseren Händen“, sagt Beatrix Schulte Wien.



Jürgen Steinberg (55)

„Auch Unternehmen sollten Verantwortung für den Klimaschutz übernehmen, denn unser Verhalten hat großen Einfluss“, sagt Jürgen Steinberg, Inhaber eines Pflegedienstes in Dülmen. Sein 53-köpfiges Team ist täglich in ganz Dülmen unterwegs. Er hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, seinen Fuhrpark auf E-Autos und Fahrräder umzustellen, eine klimabewusste Betriebsorganisation aufzubauen und das Umweltbewusstsein des gesamten Teams weiter zu fördern.



Ludger Mensmann (75)

Seit diesem Jahr ist Ludger Mensmann mit einem Elektroauto unterwegs, der Strom dafür kommt direkt von der eigenen Photovoltaik-Anlage mit Speicher auf dem Dach seines Hauses. „Mir geht es dabei nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern ich mache das aus Überzeugung“, sagt Ludger Mensmann. „Man sollte nicht nur drüber reden, sondern Klimaschutz leben und vorleben.“