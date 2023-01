Das sind die Ehrenamtspreisträger 2022

Dülmen. Die Stadt Dülmen vergibt bereits seit dem Jahr 2011 gemeinsam mit der Sparkasse Westmünsterland den Ehrenamtspreis.

„Fußball, Essen auf Rädern, Jugendkultur und Pfadfinderschaft: Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger zeigen, wie vielschichtig und umfangreich das Ehrenamt ist. Ich weiß, dass alle gar nicht so gerne im Rampenlicht stehen – sie haben es aber mehr als verdient. Ihre unermüdliche Arbeit verdient höchsten Respekt und Anerkennung“, sagt Bürgermeister Carsten Hövekamp.

Den Einzelpreis erhält Werner Feugmann: Der 74-Jährige leitete 36 Jahre lang bei der DJK Dülmen das Training der Minikicker, zeitweise betreute er drei Mannschaften parallel. In dieser Zeit bildete er rund 700 Kinder aus, eine ganze Fußball-Generation.

Auch die Nachwuchs-Preisträgerin Klara Kock engagiert sich bereits über einen langen Zeitraum: Mit acht Jahren trat sie den Pfadfinderinnen Heilig Kreuz bei und betreut dort mit viel Herzblut seit acht Jahren eigene Gruppen. Im Team der Leiterinnen und Leiter kümmert sie sich um die Organisation der Zeltlager, der Stammesversammlungen, der Ausflüge sowie viele weitere Aktionen.

Neben den beiden Einzelpreisen vergeben Stadt und Sparkasse Westmünsterland auch in diesem Jahr wieder zwei Gruppenauszeichnungen. „Essen auf Rädern“ ist bei vielen Menschen beliebt: In Dülmen sorgen 50 Ehrenamtliche dafür, dass die warmen Mahlzeiten des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld auch ankommen. In der Zeit zwischen 9:30 und 13 Uhr verteilen sie rund 100 Mahlzeiten – und das an 365 Tagen im Jahr.

Ebenfalls ausgezeichnet wird die Familie Heese: Die Eltern Martin und Sandra sowie ihre Kinder engagieren sich in besonderem Maße für die Jugendkultur und unterstützen die Neue Spinnerei. Ob das Festival „Last chance to dance“, der Kinderflohmarkt oder der Kulturrucksack: Familie Heese packt immer mit an und ist Kindern wie Jugendlichen ein Vorbild.

„Im Namen der Sparkasse Westmünsterland sage ich allen Preisträgerinnen und Preisträgern Danke und Respekt für Ihren Einsatz. Seit 2011 zeichnen wir jetzt bereits Menschen aus, die sich in besonderer Weise dem Ehrenamt verschrieben haben. Jahr für Jahr kommen neue Preisträgerinnen und Preisträger hinzu, deren Engagement mich zutiefst beeindruckt“, erklärt Norbert Hypki, Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland.

Die Ehrenamtspreise sind mit jeweils 750 Euro dotiert. Vom 1. September bis 31. Oktober lief die Vorschlagsphase. Die Jury bestand aus Bürgermeister Carsten Hövekamp, Dr. Martin Olbrich, Ralf Koritko, Edeltraud Benson (Freiwilligenbörse) und Kerstin Hülsenbeck (Stadtsportring) sowie den Preisträgern des vergangenen Jahres: Finja Czubek, Markus Becker, Maria Hahne-Plugge (EineWelt-Laden) und Norbert Winkelhues (DRK Dülmen).