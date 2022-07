Das Schweigen durchbrochen

Die drei Geschwister haben die Reise lange geplant. Bei Elternteile stammen aus Deutschland. Ihre Mutter Margot Cahn war 1938 mit ihrer älteren Schwester und mit ihrer Mutter nach Argentinien ausgewandert, um der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entgegen.

Stolpersteine in der Marktstraße 13 erinnern an die jüdische Familie Cahn und ihren letzten Wohnsitz in der Stadt. 1967 wanderte Margot Cahn dann mit ihrem Mann und den Kindern nach Israel aus.

Karin Halevy-Tobias lobte die lebendige Erinnerungskultur, die in Dülmen gepflegt wird. Besonders gefiel ihr, dass auch Schüler einbezogen werden. Zusammen mit den Pädagoginnen Dr. Andrea Peine und Gerda Küper hatte Theo Schwedmann ein interessantes Programm für die Gäste aus Israel zusammengestellt. Dazu gehörte ein Besuch auf dem jüdischen Friedhof oder eine Recherche im Stadtarchiv mit Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann.

Die Geschwister konnten in Dülmen den Spuren ihrer Familie mütterlicherseits folgen. Sie erfuhren einiges von ihrem Leben und Alltag in Dülmen. Über die Ereignisse in den 30er-Jahren in Deutschland hätten Eltern und Großeltern wenig erzählt, sagten die Geschwister - froh, dass dieses Schweigen jetzt durchbrochen ist.