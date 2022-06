Das Opfer schweigt

Am zweiten Verhandlungstag gegen drei Lüdinghauser, die im August 2020 einen mutmaßlichen Drogendealer in Dülmen mit Teleskopstöcken und Messern ausgeraubt haben sollen, hörte die zuständige Kammer am Landgericht Münster das Opfer an. Weil der Mann aber im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln zu handeln, stand ihm ein Auskunftsverweigerungsrecht zu, um sich nicht selbst vor Gericht zu belasten. Davon machte der Dülmener umfassend Gebrauch und sagte nichts.

Mitbewohner sagt aus

Sein Mitbewohner, der eventuell ebenfalls in die Drogengeschäfte involviert sein könnte, hingegen hat vor Gericht ausgesagt.

Am ersten Verhandlungstag hatten die drei Angeklagten die Tatvorwürfe weitestgehend eingeräumt. Nach einem missglückten Drogenankauf im Juni 2020 im Dülmener Kino, der 21-jährige Angeklagte aus Lüdinghausen ärgerte sich anschließend über schlechtes Marihuana, habe man den Plan gefasst, den Drogendealer gehörig abzuziehen.

Für die Beurteilung der Tat durch das Gericht könnte der WhatsApp-Chatverlauf der drei Angeklagten untereinander von Bedeutung sein, berichtete Gerichtssprecher Henning Barton. Aus prozessökonomischen Gründen, um die ganzen Textnachrichten nicht verlesen zu müssen, sollen sich die Verfahrensbeteiligten, wie Verteidiger, Schöffen und Staatsanwalt die Unterlagen, die aktenkundig sind, „im Selbstleseverfahren“ zu Gemüte führen.

Verurteilung für versuchten Raub?

Das Gericht erteilte dann noch den rechtlichen Hinweis, dass der Raub eventuell nicht vollendet sei, wie angeklagt, sondern auch eine Verurteilung wegen eines versuchten Raubes in Betracht käme. Das hätte Auswirkungen auf das Strafmaß. Am nächsten Verhandlungstag sollen die Plädoyers gehört und das Urteil gesprochen werden, so Barton weiter.