Breite Unterstützung aus der Politik erhielt Bürgermeister Carsten Hövekamp im Hauptausschuss für sein Schreiben an den LWL, mit dem sich die Stadt gegen eine Ausweitung der archäologischen Untersuchungen in der Innenstadt zur Wehr setzt.

Deutliche Worte in Richtung Archäologen

Am deutlichsten wurde Ralf Schmidt (FDP): „Das Maß ist überschritten. Dülmen ist nicht Athen, nicht Rom, nicht einmal Berlin.“ Die Stadt solle die Forderung stellen, dass alle Untersuchungen bis zum 31. Dezember beendet werden. Hugo Ruthmann (SPD) bat die Verwaltung, die Kosten für die Untersuchungen zusammenzustellen, „um den Wahnsinn sichtbar zu machen.“

Diskussion über Rechtsmittel

Willi Wessels (CDU) wunderte sich, welche Funde man auf dem Friedhof machen wolle. „Ist es verwunderlich, dass man Skelette findet?“ Zum Einsatz von Rechtsmitteln antwortete Dülmens erster Beigeordneter Christoph Noelke, dass diese zwar immer eine Option seien, den Prozess aber verlängern würden. Hövekamp dankte für die Unterstützung. Man sei mit dem LWL im Austausch.

Die Erinnerungskultur sei wichtig und habe auch einiges zutage gebracht. Daran erinnerte auch Florian Kübber (Grüne). Trotzdem stecke man in einem Dilemma und es sei kein Ende in Sicht. Wie es jetzt weitergehen soll, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ und im E-Paper.