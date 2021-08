Das Leben selbst in die Hand nehmen

Dülmen

Unter dem Motto „Selbsthilfe bewegt in NRW“ findet aktuell die NRW-Selbsthilfe-Tour 2021 statt. Landesweit gehen die Kontaktstellen und Landesorganisationen der Selbsthilfe mit einem Truck und einer mobilen Bühne in die Fußgängerzonen - und das auch in Dülmen. Hier macht der Truck am kommenden Samstag, 7. August, Station.

Von DZ