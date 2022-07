Das lange Warten hat sich gelohnt

Die Verantwortlichen des Kulturamtes dürfen sich ruhig mal auf die Schultern klopfen. Mit den Black Blues Brothers hatten sie für den Dülmener Sommer 2020 eine ungewöhnliche, spannende und höchst unterhaltsame Formation verpflichtet.

Dann kam zunächst Corona, 2021 gab es Probleme mit der Einreise. Nur gut, dass das Kulturamt am Ball geblieben ist. Dülmen hätte sonst einen höchst unterhaltsamen Abend verpasst. Dabei ist es gar nicht so einfach, den Auftritt der Black Blues Brothers in einem Satz zu erklären oder die Künstler in eine Schublade zu stecken.

Akrobatik, Musik und Comedy

Aber warscheinlich sind es gerade die verschiedenen Ebenen - Akrobatik, Musik und Comedy -, die den Reiz der Bühnenshow ausmachen. Dass dabei der rote Faden der Show an der ein oder anderen Stelle etwas zu sehr gewollt, fast schon gezwungen erscheint, und damit der Übergang zur nächsten Akrobatiknummer darunter etwas leidet, dürfte vor allem daran liegen, dass die fünf Künstler sehr wenig sprechen.

Ein kleiner Kritikpukt, der höchstens in einer tieferen Analyse auffällt. Während die ansonsten fulminante Show läuft, erfreuen sich die Besucher an der ambitionierten Akrobatik und dem fast ausnahmslos perfekten Zusammenspiel der fünf Künstler. Womit die Künstler besonders gut bei den Besuchern ankamen, lesen sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.