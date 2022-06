Das lange Warten auf den Austritt

Bei den Kirchenaustritten in Dülmen gab es im vergangenen Jahr ein starkes Plus.

Wer derzeit aus der Kirche austreten will, der muss erst einmal warten. Und zwar rund zwei Monate, vorher gibt es aktuell keine freien Termine mehr beim Amtsgericht Dülmen.

Einerseits weil die Abteilungen dort derzeit massiv unterbesetzt seien, erläutert Dülmens Amtsgerichtsdirektor Dr. Marc Büning. Nur zwei Mal die Woche werden Termine für Kirchenaustritte angeboten.

Aber andererseits haben die langen Wartezeiten einen sehr einfachen Grund: Die Nachfrage ist derzeit nämlich stark. Von „extrem hohen Zahlen“ spricht dann auch Büning.

Weit über 300 Kirchenaustritte 2021 in Dülmen

Tatsächlich ist bereits im vergangenen Jahr die Zahl der Kirchenaustritte in den Dülmener Gemeinden noch deutlich gestiegen. So wurden in St. Viktor, Heilig Kreuz, St. Pankratius und St. Georg im Jahr 2019 zusammen 269 Austritte registriert. 2020 ging es dann leicht zurück auf 199 - aber im vergangenen Jahr gab es ein deutliches Plus, 374 Austritte stehen zu Buche. Diese Zahlen für Dülmen teilte das Bistum auf DZ-Anfrage mit.

