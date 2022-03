Das kleine Abenteuer in der Nähe

„Viele trauen sich auf so ein Ding nicht drauf.“ Wiltrud Tuttmann-Hofmann lacht. Denn der agilen und lebhaften Dülmenerin sind solche Ängste fremd.

Sie traut sich nicht nur auf „so ein Ding“ - gemeint ist ein Elektromobil - drauf, sondern nutzt es auch, um damit Ausflüge oder Reisen mit Bus und Bahn zu unternehmen. Auf eigene Faust. Auch ohne Begleitung.

Ein wenig Planung und Erfahrung ist dafür notwendig. Aber man gewinnt damit das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, schwärmt sie. Gerne möchte sie ihre guten Erfahrungen an andere Menschen weitergeben, die wie sie nicht gut zu Fuß sind, und sie motivieren, ebenfalls auf kleine oder große Fahrt mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl mit Bus und Bahn zu gehen.

Für die DZ-Leser hat sie deshalb ein paar handfeste Tipps zusammengestellt, was bei diesen „kleinen Abenteuern in die Nähe oder Ferne“ zu beachten ist. Diese finden sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.