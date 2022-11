Das Jubiläum schon im Blick

Christian Jasper, Vorsitzender der Schützen Kohvedel, bat auf der Generalversammlung alle Mitglieder um mehr Mithilfe, um die Last der anfallenden Arbeiten im Verein auf mehr Schultern verteilen zu können.

Oberst Björn Strietholt überreichte die Urkunden an Oberleutnant Ralf Cordes (zehn Jahre) und Hauptmann Thomas Melles (30 Jahre)

Zur Generalversammlung trafen sich Samstagabend 70 von insgesamt 425 Mitgliedern des Schützenvereins Kohvedel in der Mensa der Kardinal-von-Galen-Hauptschule. Da Christian Jasper Vorsitzender und gleichzeitig amtierender König ist, übernahm Thomas Elsbecker sen. als stellvertretender Vorsitzender die Begrüßung der Anwesenden, „weil sich der König nicht selbst begrüßen kann“, wie er sagte.

Mit der Erkenntnis von Oskar Wilde „Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wichtigste im Leben. Heute da ich alt bin, weiß ich, es stimmt“ begann Kassierer Christian Becks seinen positiven Kassenbericht und den finanziellen Ausblick auf 2023. Mit der Ernennung einer neuen Kassenprüferin war das Thema Wahlen beendet.

Zum Abschluss der Versammlung bat Christian Jasper in seinem „Wort zum Sonntag“ wie er sagte, alle Mitglieder um mehr Mithilfe, um die Last der anfallenden Arbeiten im Verein, besonders im Hinblick auf das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen in 2028 auf mehr Schultern verteilen zu können.

Ausführliche Berichterstattung in der Montagsausgabe der DZ.