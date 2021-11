Das ist die Lage am Wochenende

Jubel am Wido in Hiddingsel: Die C-Liga-Fußballer des SV Vorwärts Hiddingsel freuen sich auf den 28. November, denn dann dürfen sie ihr Heimspiel gegen Stadtlohn in der Arena auf Schalke austragen. Ärger hingegen bei den Anwohnern des Mühlenwegs, denn sie sind mit den geltenden Verkehrsregeln nicht einverstanden.

Das müssen Sie wissen:

Die neuen Regeln für Radfahrer am Mühlenweg treffen auf wenig Gegenliebe. Nun sollen Unterschriften für einen Ortstermin mit den Behörden gesammelt werden. Denn die entschieden die Änderungen ohne eine Bürgerbeteiligung.

Die C-Liga-Kicker des SV Vorwärts Hiddingsel haben es geschafft: Sie dürfen am 28. November ihr Heimspiel gegen Stadtlohn III in der Arena auf Schalke austragen. Die Wido-Kicker gewannen im Gewinnspiel diesen besonderen Preis.

Vorstandswahlen und ein guter Gedankenaustausch mit den Gästen von der Stadt oder der Landwirtschaftskammer waren der Kern der Jahreshauptversammlung der Landwirte in Buldern. Nicht nur lokale Themen wie Wirtschaftswege, sondern auch die rapiden Entwicklungen an den Märkten wurden besprochen.

Traurige Nachrichten für Kinder in Merfeld: Der beliebte Martinsumzug fällt in diesem Jahr erneut aus. Die Einschränken, die sich durch die Corona-Regeln ergeben hätten, seien zu groß gewesen, bedauert Schulleiterin Britta Sawicki.

Mit Kindern, Eltern und Anwohnern möchte Vera Lücke vom städtischen Fachbereich Jugend und Familie überlegen, was sich auf dem Spielplatz Stockhover Weg verändern soll. Deshalb findet am Donnerstag, 11. November, um 16 Uhr ein Vor-Ort-Termin statt - bei jedem Wetter.

Aktuell gibt es 28 aktive Corona-Fälle in Dülmen. Am Freitagmorgen (Stand 0 Uhr) meldete das Gesundheitsamt des Kreises vier Neuinfektionen sowie vier gesundete Personen. Kreisweit gab es Freitag 26 Neuinfektionen. Gesundet sind 30 Personen. Die Zahl der aktiven Fälle steigt kreisweit von 205 auf 213. Somit steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz auf 52,6.

Termine:

Samstag 11 bis 18 Uhr, Rassegeflügelschau im Kolpinghaus, offizelle Eröffnung um 11 Uhr 17 Uhr Rilke-Abend mit Patrik Gremme und Bernd Vogt, Forum Bendix. Eintritt frei, Spenden erbeten, maximal 150 Zuschauer

Sonntag 10 bis 17 Uhr, Rassegeflügelschau im Kolpinghaus



Wetter:

Samstagvormittag ist etwas Nieselregen möglich. Am Nachmittag bleibt es wolkig und windig. Auflockerungen sind selten. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 11 Grad.



Verkehr:

Bahnhof-Umbau: Vorplatz gesperrt, Eisenbahnstraße einspurig in Höhe Kreuzweg, Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und An der Wette komplett gesperrt.

Innenstadt-Umbau: Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.