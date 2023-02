Das ist der Foto der Woche

Der Archäologe rettet die Stadtkasse - zumindest an Karneval. Denn der gut verkleidete Bürgermeister Carsten Hövekamp hatte nicht nur eine launige Büttenrede mitgebracht, sondern auch eine Kiste voller Goldmünzen, von denen er einige auch gleich in Menge warf.

Nach der langen Corona-Pause ging es ziemlich ausgelassen zu beim Rathaus-Karneval. So voll wie nie zuvor war es dabei im Foyer.

Wobei Personalratschef Frederic Temme in seiner Begrüßung auch kurzzeitig einmal sehr ernst wurde: Nämlich als er über all die Krisen sprach, die es weltweit gerade gibt, etwa den Ukraine-Krieg oder die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien. Insgesamt kamen dabei knapp über 400 Euro zusammen, teilte die Stadt am Freitag mit.