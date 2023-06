Das ist das Foto der Woche

Die beste Saison der Vereinsgeschichte endete mit einem Debakel. Die Sportfreunde Merfeld kassierten im Relegationsspiel eine 0:7-Klatsche. Entsprechend enttäuscht waren Justin Henning & Co.

Enttäuscht zieht sich Justin Henning die Schuhe aus: Der Merfelder kassierte mit seinen Sportfreunden eine bitte 0:7-Klatsche in der Relegation.

Die Sportfreunde Merfeld haben die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt und standen dicht vor dem Aufstieg in die Landesliga.

Doch im abschließenden Relegationsspiel setzte es eine 0:7-Klatsche in Waltrop gegen den SV Fortuna Freudenberg. Entsprechend enttäuscht waren die Mannen um Justin Henning: Ob des Ergebnisses und der eigenen Leistung, die ansonsten in der Saison immer top war, aber an Fronleichnam nicht abgerufen werden konnte.

Dieser zog sich noch auf dem Platz die Schuhe aus und blieb minutenlang auf dem Kunstrasen sitzen.