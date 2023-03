Das ist das Foto der Woche

Auf dem Markt der Möglichkeiten setzten allen voran Frauen diese Woche ein Zeichen. Und zwar ein leuchtendes. Mit Kreide und angezündeten Teelichtern bildeten sie hier das Friedenszeichen.

Auch die zwei Frauen auf dem aktullen„Foto der Woche“ zündeten Teelichter für die Aktion an. Rund 70 Frauen, Männer und Kinder nahmen insgesamt anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch an einer Demo teil - und das trotz des ungemütlichen, kalten Wetters mit Schnee und Regen.