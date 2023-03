Das ist das Foto der Woche

Dülmen

Der nächste Schritt im öffentlichen Personennahverkehr ist vollzogen: Seit Mittwoch, 1. März, ist der neue Busbahnhof am Bahnhof in Dülmen in Betrieb. Busse fahren damit ab sofort die neuen Haltestellen auf dem umgebauten Bahnhofsvorplatz an.

Von Thomas Aschwer