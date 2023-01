Das ist das Foto der Woche

Eine leere Krippe? Gibt es in der Regel vor Weihnachten. Eine Ausnahme ist leider jetzt die Roruper Kirche - denn hier haben Jesuskind-Diebe zugeschlagen.

Die Krippe in der Roruper Kirche, leider derzeit ohne Kind.

Maria und Josef, Ochse und Esel - aber fehlt da nicht jemand in der Krippe? Leider ja: In der Roruper Kirche haben Unbekannte das Jesuskind gestohlen. Sehr wahrscheinlich am Donnerstagvormittag wurde die Figur entwendet.

Bemerkt wurde der Diebstahl dann am frühen Nachmittag von einer Besucherin. Warum und wieso die Figur gestohlen wurde - die Gemeinde ist rat- und fassungslos.

Und auch Polizeisprecherin Britta Venker kann sich nicht erinnern, dass irgendwo schon einmal ein Jesuskind gestohlen wurde. „Das ist sehr ungewöhnlich und nicht nachvollziehbar. Und die Figur ist auch nichts, was man zu Geld machen kann“, wundert sie sich.