Das ist das Foto der Woche

Wer ist stärker? Die Tanne oder die Ehrenamtlichen, die sich um das Aufstellen des Weihnachtsbaumes in der Roruper Kirche kümmern. Denn beim Hereinziehen der Tanne ist Muskelkraft gefragt, zeigt das aktuelle Foto der Woche.

Mit Muskelkraft wird der Roruper Weihnachtsbaum in die Kirche gezogen.

Wie bekommt man eine gut zehn Meter große Tanne in eine Kirche? Mit Muskelkraft. Mit der schwierigste Moment beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes in der Roruper Kirche ist das Hereinziehen der Tanne. Dann packen alle mit an.

Auf Kommando legen die Männer sich dabei ins Zeug - und nach und nach quetschen sich die Äste der Tanne durch das vergleichsweise enge Eingangsportal von St. Agatha. Was im Weg steht, etwa der Taufbrunnen, wird vorher zur Seite geräumt.

Ein einem Jahr half der Trecker

Übrigens: In einem Jahr wollte der Baum partout nicht in die Kirche. „Da bog sich an der Tür schon alles“, berichtet Michael Döveling vom Aufsteller-Team.

Schließlich half ein Traktor, der von außen kräftig schob. Dagegen bereitete der aktuelle Baum vergleichsweise wenig Probleme - mehrfach kräftig gezogen, dann war das Tauziehen gegen die Tanne gewonnen.