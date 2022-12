Das ist das Foto der Woche

Nicht vorbeugend, sondern aus leidvoller Erfahrung haben die Tannenbaumverkäufer in der Fußgängerzone ein Stopp-Schild aufgestellt. Für Herrchen und Frauchen, die mit ihrem vierbeinigen Freund in der Innenstadt unterwegs sind.

Leider finden auch Hunde an den Tannenbäumen Gefallen, die in der Innenstadt zum Verkauf stehen. Da sind Herrchen oder Frauchen gefordert, damit kein Malheur passiert.

Klar, dass es bei so einem Bummel durch die Innenstadt in der Vorweihnachtszeit jede Menge zu sehen und zu staunen gibt. Immer wieder trifft man auch Bekannte, die begrüßt werden wollen, und mit denen man dann einen Plausch hält. Da kann man seinen vierbeinigen Liebling an der Leine nicht immer im Blick behalten.

Wenn der dann an den duftenden Tannenbäumen, die in der Fußgängerzone zum Verkauf stehen, kurz das Bein hebt, dann ist das nicht nur für die Verkäufer sehr unschön. Auch die Käufer, die einen derart markierten Baum anschließend in der Wohnung stehen haben, sind über den Geruch alles andere als erfreut.