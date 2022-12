Das ist das Foto der Woche

Am Zebrasteifen in Hiddingsel warten Nikolaus und Feuerwehr.

Steht ein Nikolaus am Zebrastreifen. Nein, das ist nicht der Beginn eines (vermutlich eher schlechten) Witzes, sondern eine schlichte Beobachtung aus Hiddingsel.

Dort besuchte am Montagabend der Nikolaus die Kinder. Nach einer kleinen Feier in der Pfarrkirche stand ein Umzug durchs Dorf an, begleitet von Fackelträgern der Feuerwehr. Und am Zebrastreifen an der Neustraße - da guckte auch der Bischof ganz vorschriftsmäßig erst einmal, ob ein Auto kommt, während hinter ihm bereits Kinder und Eltern auf den Beginn des Umzuges warten.

Übrigens: Der Nikolaus besuchte diese Woche nicht nur Hiddingsel, sondern auch Buldern, Hausdülmen, Dülmen und Rorup. Ebenso wurde er in Kindergärten und Schulen gesichtet.