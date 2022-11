Das ist das Foto der Woche

Schon im Mittelalter trugen Handwerker Kleidungsstücke, die sie als zugehörig zu ihrem Berufsstand kennzeichneten. Bis heute bekannt ist der "Blaumann", den über Jahrzehnte viele Arbeitnehmer getragen haben. Obwohl er in vielen Firmen durch andere Arbeitskleidung ersetzt worden ist, sorgte er in dieser Woche für Aufsehen.

Viele Berufsgruppen im Handwerk haben auch heute noch eine traditionelle Zunftkleidung: Die Berufsbekleidung von Krankenschwestern und -pflegern entstammt dabei dem Ordensornat.

Im Handwerk und dabei insbesondere in der Metallindustrie tragen viele Beschäftigten den sogenannten Blaumann. Als in dieser Woche die IG Metall zum Streik aufrief, kamen viele Mitarbeiter in dieser traditionellen Kleidung.